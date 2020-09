Tóth Gabi és a fél YouTube nekiment Dancsónak, mert kifigurázott egy 14 éves fiút

14 évesen oldja meg a település problémáit – ezzel a címmel készített videót az Index még májusban az almásfüzítői Udvardi Péterről, aki 14 évesen próbálja megoldani települése problémáit.

Ezt a videót dolgozta fel szeptember elején Dancsó Péter Problémamegoldó Peti haladéktalanul intézkedik! című videójában, mellyel eléggé kivívta a magyar YouTube és a celebvilág haragját.

Dancsó ugyanis élcelődő stílusban beszélt Udvardiról, humorral kiforgatva az eredeti tartalomban elhangzottakat.

A kissé érthetetlen tartalom azóta már le is került a csatornájáról, számos más videós készített már videót a dologról, mondván, nagyon nem volt elegáns, ahogy Dancsó beleszállt az Almásfüzítőt jobbítani kívánó tinédzserbe.

Ha részletesebben tudni akarjátok, miről van szó, ezt a videót fussátok végig:

Nemcsak youtuberek, hanem celebek is reagáltak a dologra, Tóth Gabi például csütörtök délutáni posztjában keményen nekiment a videósnak:

Magyarország legnépszerűbb vloggere, influencere enyhén szólva is megalázta ezt a roppant értékes és intelligens srácot! Szeretném hát megosztani, hogy mindenki lássa Udvardi Petit, aki már most többet tett a környezetéért, mint 33 évesen Dancsó Péter… De inkább beszéljünk Udvardi Péterről, aki 14 éves , sokak számára követendő példa!! Nekem az ő és a hozzá hasonló fiatalok adnak reményt, hogy az én gyermekem is egy értékes világban, értékes emberekkel szocializálódhat! Hajrá Peti! Soha ne engedd, hogy elvegyék a hited! 👏🏻❤️