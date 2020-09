Felismeri a nagyon híres sorozatsztárt szájmaszkban?

Smink és a szokásos frizurája nélkül kicsit nehéz beazonosítani.

Igen, ez megint egy újabb rejtélyfejtő cikk, amiben most arra vagyunk kíváncsiak, felismeri-e ezt a színésznőt, akinek arcát ugyan szájmaszk és szemüveg is takarja, utóbbi nem sötétített lencsés, tehát akár egy kis vizsgálódás után akár még jól is megtippelheti a helyes választ. Annyit elárulunk a sztárról, hogy Hollywoodban ő keresett a legjobban azzal a sitcom sorozattal, amiben hosszú évekig játszott. Nézze eg közelebbről a képet és gondolj hát, kiről lehet szó.

Na jó, itt az ideje, hogy felfedjük a maszkos színész kilétét: ha Kaley Cuocora gondolt, akkor annyira forró nyomon járt, hogy igaza is lett. Egyébként ezen a fotón a húgával vásárolni mentek.

Kiemelt kép: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images