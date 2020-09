Félelmetes: 1,2 méteres kígyót szedtek ki egy orosz nő torkából az orvosok

Egy fiatal nő szörnyű gyomorfájásra ébredt, miután elaludt a kertben egy Levashi nevű dagesztáni faluban. Azonnal kórházba ment, de mire odaért, annyira rosszul volt, hogy azonnal altatásba helyezték – írja a Mirror című brit bulvárlap.

Az orvosok először elképzelni sem tudták, hogy mi lehet a baj aztán hirtelen valami megmozdult a nő testében. Kiderült, hogy amíg a kertben aludt, egy 1,2 méter hosszú kígyó mászott be a nő száján. A hüllőt egy doktornő szedte ki a páciens szájából.

This is quite something. Doctors in the Russian Republic of Dagestan were forced to put a woman under anaesthesia after a metre long snake slithered into her mouth while she was sleeping. The docs removing it look well shocked. https://t.co/wBfINmrYvCpic.twitter.com/x2jPLnWrGt

— Bryan MacDonald (@27khv) August 31, 2020