Mindenki hasonlít mindenkire.

Következik a sokadik rácsodálkozásunk arra, hogy a családtagok hasonlítanak egymásra. Most kivételesen nem Reese Witherspoon és a lánya közti hasonlóságot mutatjuk be ismét, hanem azt, hogy Gwyneth Paltrow és 16 éves lánya, Apple Martin is nagyon hasonlítanak egymásra. Pontosabban Martin Paltrow-ra. Közben pedig Paltrow is elkezdett anyjára hasonlítani, aki egyébként szintén színésznő, és úgy hívják, Blythe Danner.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) által megosztott bejegyzés, Júl 18., 2020, időpont: 9:12 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/Gwyneth Paltrow