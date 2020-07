Tóth Vera: Olyan voltam, mint egy drogelvonós suhanc

Miután Majka videóban beszélt arról, hogy a kormány kettős mércét alkalmazva lehetetleníti el a zeneipar résztvevőit, több ismert ember is felszólalt. Most például Tóth Vera csatlakozott hozzá és elmondta, hogy mennyire nehezen viselte a karantén időszakot.

– kezdte posztjában az énekesnő, aki elmondta, hogy energiáit csak a színpadon tudja levezetni, ennek hiányában azonban nagy önuralomra volt szüksége.

Egy vadonatúj ember kellett magamból faragnom. (…) Vergődtem is az elején egy két hetet. Hol hőhullámom, hol hidegrázásom volt. Olyan voltam, mint egy drogelvonós suhanc. Úgy éreztem, hiába kezdek el erről az érzésről beszélni, úgysem érti senki. Meg ebben a nagy koronavírusban mit ugráljak én, hogy valaki figyeljen rám is, csak kinevettek volna. Borzalmasan magányosnak éreztem magam. Ezért csendben ordítottam bele a párnámba és ott segítettem, ahol tudtam. Számtalan megalázó helyzetbe is belekerültem anyagi, erkölcsi szinten. Túl vagyok rajta, innentől más lesz ez is. Annyi minden megszakadt: néha a kapcsolatom magammal, néha a világgal, néha néma, máskor hangos voltam, mostanra pedig a parkolópályán ülve, átvészelve valahogy ezt az egészet azt hallottam, hogy talán augusztus 15-től sem lehet majd nagyszabású eseményeket, koncerteket tartani és kissé feldúlt lettem és a határán vagyok, hogy egy nagy rakás szarnak érezzem magam. Úgy, mint az elején, amiből öt hónap alatt nagy nehezen talán kihoztam magam.