Tíz év után visszatér a Barátok közt egyik karaktere

Lóránt Kriszta csak rövid időre, de újra felbukkan a sorozatban.

Lóránt Kriszta a sorozatban eredetileg Novák Laci feleségét, dr. Ferenczy Orsolya pszichológust alakította, aki néha, egy-egy jelenet erejéig azóta is felbukkan a család életében. Most testvérét, Tündét látja el tanácsokkal videochaten keresztül, mivel a történet szerint azóta Új-Zélandra költözött. A jelenet egy rövid részletét itt meg is lehet nézni: