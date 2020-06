Ritka pillanat, hogy Emily Ratajkowski testét tényleg ruha fedi

Mondjuk csak egy darab póló.

A modell sétálni indult férjével, Sebastian Bear-McClarddal és a kutyájukat is magukkal vitték. Tegnap arról számoltunk be, hogy Ratajkowski most már olyan ruhát fejlesztett ki saját kollekciójában, ami teljesen átlátszó, így megspórólja a vetkőzéssel töltött pár másodpercet, ha szelfit akarna csinálni a testéről. A séta során most konszolidáltabb ruhadarabot választott és habár mindössze egyetlen pólóban volt, az a combja közepéig eltakarta az alakját. Ilyen is ritkán fordult elő a pályafutása során.

Kiemelt kép: Gotham/GC Images