Ariana Grande Fehér éjszakák tematikájú szülinapi bulijánál aligha láttunk jobbat idén

Két legyet ütött egy csapásra.

Ariana Grande a 27. szülinapját nem is ünnepelhette volna meg méltóbb módon annál, hogy szervez egy Midsommar, azaz Fehér éjszakák témájú bulit, ahol a főszerep a fehér színen és a virágokon van. Az ötlet nem csak a film miatt zseniális, hanem azért is, mert tényleg mostanában, június végén tartják az ünnepet. Mi lehetne jobb annál, mintha a az ember a szülinapját egy ilyen jól dekorálható ünnepel keveri össze? A bulin egyébként ott volt az anyja és a testvére, valamint a pasija, Dalton Gomez is.

Kiemelt kép: Instagram/@arianagrande