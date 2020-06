Dukai Regina arra kéri a követőit, hogy kövessék ki, ha nem értenek vele egyet

Hazai és külföldi celebek egész sora reflektált már George Floyd halálára, az Instagram pedig feketébe borult. Dukai Regina volt a legutóbbi, aki nem tudta magában tartani a gondolatait az üggyel kapcsolatban.

– kezdte posztjában Dukai.

Egész életemben nehezen viseltem a rosszindulatot. Az évek során döbbenettel tapasztaltam, hogy embereknek örömet okoz mások ok nélküli megalázása, szidalmazása. Az NEM OK, ha nem szimpatikus valaki! NEM OK, ha nem tetszik a vallási hovatartozása, szexuális beállítottsága! NEM OK, ha nem tetszik a bőre színe! NEM OK, ha “túl kövér” vagy “túl sovány”! NEM OK, ha épp nem úgy éli az életét, hogy Te elképzelted, hogy élje!!! Keress ettől jobb kifogásokat a gyűlöleted és a gyengeséged kimutatására!