Úgy kellenek a jó hírek ebben a járványos, karanténos időszakban, mint a lehűlés a sarkvidéken.

Megihlette a tavasz a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéit. A gondozóik évek óta várták, hogy összejöjjenek, és most, egy Facebookra feltöltött videó szerint nem csak szerelembe estek, hanem egymásnak is. Reméljük, minden a lehető legjobban alakul majd és a nagyjából nyolc hónap múlva egy bocs érkezéséről számolhatunk be.