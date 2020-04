Bárányok foglalták el az üres játszóteret

A fizikai távolságtartás miatt a világ legtöbb országában már a szokásosnál jóval üresebbek az utcák, ami a természet számára is feltűnő, az Egyesült Királyságban például a kecskék és bárányok bátorodtak fel. A napokban több felvétel is készült a walesi Llandudnóban, ahol kasmírkecskék szálltak meg egy tengerparti nyaralóhelyet, miután a várost lezárták. Az állatok alapesetben egy közeli fennsíkon szoktak tartózkodni, de most az utcák és kertek mellett a játszóterekre is bemerészkedtek.

Nem csak ők váltak kíváncsivá: nemrég Prestonban mulatságos jelenetet kapott lencsevégre Debbie Harris, aki azt videózta le, hogyan veszi birtokba pár bárány a helyi játszóteret, és hajtanak meg egy körhintát.

🐑 These lambs know how to get their daily exercise! 🤣

They were spotted in #Preston ⤵️#Coronavirus #socialdistancing #BBCBreakfast pic.twitter.com/LHPgka17Rx

