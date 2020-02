Rohant, hogy időben beérjen a gyerekeivel az iskolába, csak útközben vette észre, valamit elfelejtett

Egy – valószínűleg – amerikai anya rögzítette azt a pillanatot a telefonjával, amikor realizálta, hogy noha a két fiát vinné az iskolába a kocsijával, csak egy valamit felejtett el, hogy ehhez a gyerekek is bent üljenek a kocsiban.

– mondta a szinte hisztérikus röhögőgörcsöt kapó anya a videóban, miközben az autó üres üléseit mutatja.

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car 😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂 i can’t stop laughing 😂😭😭😂😭😭😂😂 pic.twitter.com/cgOgJuTajR

— prriissss🥑 (@torrespriss) February 24, 2020