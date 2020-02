Rebel Wilson a koronavírussal viccelődött a BAFTA-n

A sztárok szakadtak a nevetéstől.

A brit filmakadémia díjátadóján Rebel Wilson konferálta fel a legjobb rendező kategória jelöltjeit, de három és fél perces beszéde inkább egy sűrített stand up műsorra hasonlított.

Először a gála helyszínével poénkodott, amit a közönség soraiban ülő Vilmos herceg és Katalin hercegné egy visszafogott mosollyal reagáltak le. Aztán terítékre került a ruhája, amit a fenntarthatóság érdekében két régi ruhából varrt össze: a pirosat akkor viselte, amikor Miss Australia volt, a feketét pedig a bukott filmje temetésén.

A nézőtéren ülő hírességek ekkor már csapkodták a térdüket, aztán Wilson áttért a díjra is. Szerinte a BAFTA szobra azért is különösen jó, mert védekezni lehet vele a koronavírus ellen. Meg is mutatta, hogy hogyan. Végül a jelölteknek is megadta a kegyelemdöfést.

Sam Mendes, Martin Scorsese, Todd Phillips, Quentin Tarantino, Bong Joon-ho. Figyelem a kategóriának ezeket a kivételes tehetségeit és nem hiszem, hogy én képes lennék arra, amire ők. Őszintén szólva… nekem nincs tököm.

Kiemelt kép: YouTube/BBC