Járókelők emelték le az SUV-t egy elgázolt nőről, aki telefonját nézte, miközben mentősök ellátták

Járókelők álltak össze vasárnap délután New York-ban, hogy megmentsenek egy nőt, aki egy SUV alá szorult, miután a jármű vezetője elgázolta – jelentette a helyi sajtó. A mentőakcióról a Twitteren tett közzé videót egy szemtanú.

A videón látni, ahogy tucatnyi ember rohan oda a Mercedeshez, és közös erővel megdöntik az autót, és egy percen belül ki is szabadítják az áldozatot. A New York-i rendőrség szóvivője az Insider című lapnak elmondta, hogy a 25 éves nő nem szenvedett súlyos sérüléseket, és zúzódások és vágások miatt vitték kórházba.

Just now at Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Onlookers just lifted the SUV, dragging the victim out. pic.twitter.com/uq1IHcSJ9k

— help how do i change this (@colbydroscher) January 26, 2020