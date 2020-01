Barátnőt keres a milliárdos a Hold körüli útjára – több tízezren jelentkeztek

Romantikus útra viszi a szerencsés kiválasztottat.

Yusaku Maezawa japán milliárdos, ő volt az első biztos utasa Elon Musk SpaceX-es magánútjának, ami majd a Hold körül tesz egy kört 2023-ban. Művészetrajongó is, meg szeret másoknak is adni, például, hogy másoknak is befizette az útját a Hold körül, de hogy pontosan kiknek az még nem eldöntött.

Nemrégiben azzal került a hírekbe, hogy fizetett azért, hogy övé legyen a legtöbbször kedvelt Twitter-bejegyzés, most meg az, hogy egy japán streamingszolgáltató műsort indít, ami egy valóságshow lesz arról, hogy találja meg a 44 éves férfi „élete társát”, akit elvisz a Hold körüli útra – írta a Business Insider. Mondjuk ehhez ugye nők is kellenek, ezért jelentkezni lehetett a műsorba, amit elég sokan meg is tettek végül:

több mint 20 ezren.

A jelentkezéskor ki kellett tölteni egy szerelemdiagnosztikai tesztet, amivel megvizsgálták, mennyire illenek a jelentkezők a ruhaipari vállalat korábbi tulajdonosához. Azért csak korábbi, mert a Zozo nevű cége jelentős részén tavaly továbbadott. De visszatérve a tesztre, ezekben olyan kérdések is voltak, mint:

ha rendelkezésedre állna egy magánrepülő, hova utaznál?

mi a kedvenc ételed?

ha Maezawa elszellenti magát előtted, mit mondanál?

A teszt végén a milliárdos fejéről készült fotók látható, mindig olyan, amennyire sikeres válaszokat adott a hölgy a kérdésekre.

A jelentkezés határideje egyébként péntek, szóval még jócskán megugorhat a jelentkezők száma.

