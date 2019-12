Elképedt, amikor meglátta, mit vettek ki a füléből

Nagy szerencséje volt a férfinek.

Egy 38 éves férfi Abu-Dzabi egy strandján süttette a hasát, amikor egyszer csak azt érezte, hogy valami belement a fülébe.

Nem tudtam, mi az, de bosszantott

– mesélte a Gulf News-nak. Nem sokkal később már kibírhatatlan fájdalom gyötörte, a füle egyre jobban bedagadt.

A kórházban vizsgálatoknak vetették alá a férfit, és arra jutottak, hogy egy rákbébi költözött be a hallójáratába, és a dagadástól már be is szorult oda. Azonnal ki kellett szedni, különben csak még több kárt okozott volna az állat. Végül nem történt komolyabb baj, ami hatalmas szerencse, mondta el a férfin segítő fülorrgégész, Prabir Paul.

Abu Dhabi doctor removes baby crab from man’s ear https://t.co/cjqsG099g7 — Gulf News (@gulf_news) December 19, 2019

Kiemelt kép: iStock