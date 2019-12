Befogás közben meg akarta csókolni a kobrát, az állat megmarta

Videón az eset.

Ijesztő videó került fel a Liveleak oldalára, amin egy mérgeskígyó amatőr befogójára támad, a férfi ugyanis meg akarja őt csókolni. Az állat a férfi ajkaiba harapott, aki miután berakta a kobrát egy zsákba, kórházba került. A Bhadravathiban történt eset szemtanúi szerint az állatot december 22-én észlelte valaki, aki egy helyi befogót hívott, hogy szedje össze az utcákról. A férfi állítólag azért, hogy nagyzoljon és szórakoztassa a közönségét, meg akarta puszilni az állatot, az viszont rátámadt. Egy indiai kígyószakértő, Subhendu Mallik szerint amit a férfi művelt, az illegális és több állam be is tiltotta őket. Ráadásul a videónézés közben az is kiderült számára, hogy a Sonu névre hallgató férfi számos hibát vét befogás közben.