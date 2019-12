A nap tanulsága: ne használd a mozgólépcsőt, ha nem tudod, hogyan működik

A Twitteren egy meglehetősen vicces felvétel terjed egy kínai emberről, aki megpróbált használni egy nagy mozgólépcsőt, elég kevés sikerrel. A rövid videón látható, ahogy a férfi (vagy nő) belekapaszkodik a lépcsőbe, ami könnyedén magával is rántja. Az már rejtély, hogy miért nem engedte el a peremet, amikor felemelte őt a földről.

A nem kimondottan ügyes járókelőnek egyetlen szerencséje volt, mégpedig az, hogy mellette közlekedő emberek segítettek neki lejönni. Ha egy kicsit magasabbról esik, akkor csúnyán megüthette volna magát.

Mutatjuk a felvételt, nem ér nevetni:

Be careful around the escalator! Woman who almost fall off got saved by good-hearted passer-by #HeartWarmingMoment pic.twitter.com/bH3Jte0UaB

