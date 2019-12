Most felvette diplomaták kedvéért.

Tegnap a királyi család tagjai külföldön dolgozó brit diplomatákat fogadtak a Buckingham palotában, az eseményen ott volt II. Erzsébet királynő és Kamilla hercegné mellett Katalin hercegné és Vilmos herceg is. A család női tagjai mind koronát viseltek, ennek köszönhetően végre Katalint is láthattuk koronával, ilyen is rég volt már.

Fotó: Victoria Jones – WPA Pool/Getty Images[/caption]

Kiemelt kép: Victoria Jones – WPA Pool/Getty Images