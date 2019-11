4 fok volt New Yorkban, Harry Styles fel is kapta 800 ezres Gucci-kabátját

Szeles idők lehetnek New Yorkban, ugyanis Harry Stylesnak elő kellett kaparnia gardróbja legmélyéről azt a Gucci-kabátot, ami megközelítőleg 800 ezer forintra rúg, ugyanis a Daily Mail az énekesről készült fotók alapján kinyomozta, hogy egy 2200 fontos ruhadarabról van szó.

Styles egyébként egy színdarabot tekintett meg a John Goldenről elnevezett színházban a Broadwayen. Ahogy megnéztük, mindössze 4 fok körüli hőmérséklet volt New Yorkban, így nem csoda, hogy ez akadt a kezébe.

When in doubt, @Harry_Styles will always choose @gucci. https://t.co/Lm2ln4NKbG

— POPSUGAR (@POPSUGAR) November 12, 2019