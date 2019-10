Kemény büntetés járhat a bunkó sofőrnek, aki szándékosan fröcskölt le egy nőt

Körülbelül 1,8 milió forintnak megfelelő font bírságot kaphat az a brit sofőr, aki belehajtott egy pocsolyába, és lefröcskölt egy járdán közlekedő nőt – számolt be a felháborító esetről a Ladbible. Az Audi jármű vezetője az esetről készült felvétel szerint is szándékosan cselekedett, a pimaszságot bizonyító videót a mögötte haladó másik autós örökítette meg. Ezen jól látszik, hogy az Audi nem az út szabályos oldalán közlekedik, és a víztócsát látva felgyorsít, hogy abba jól belegázoljon, és vízzel borítsa be a járdán sétáló nőt. A videót felvevő sofőr ezután kiszállt segítséget nyújtani, a felvételt pedig átnyújtotta a rendőrségnek.

Audi driver speeds through puddle to shower woman but now faces £5,000 fine https://t.co/41so8k8pZs — The Sun (@TheSun) October 19, 2019

Az Egyesült Királyságban érvényes 1998-as Road Traffic Act értelmében a lefröcskölés figyelmetlen és támadó magatartásnak minősül, 5000 fontos pénzbírsággal (kb. 1,8 millió forint) büntethető, aki odafigyelés nélkül, a körülmények indokoltsága nélkül vét gaztettet a gyalogosok ellen. Az Audit vezető sofőr pedig láthatóan szándékosan, agresszívan cselekedett. A rendőrség a felvétel alapján már keresi az elkövetőt.

(Kiemelt kép: iStock)