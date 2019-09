Antidepresszánsokat szedek, nem kívánom a szexet

Az antidepresszánsok a legtöbb esetben befolyásolják a szexuális életet, de van megoldás erre is.

46 éves vagyok, 15 éve élek párkapcsolatban, azonban szinte ez időtől kezdve szorongásos pánikbetegség alakult ki nálam. Folyamatosan antidepresszánsokat (Elontril napi 2×1, Helex 1 mg napi 2 db és este Helex 1 db 2 mg-os) szedek, amik miatt egyáltalán nem kívánom a szexet. Ez a párkapcsolatomat is nagyon érzékenyen érinti. Frusztrált vagyok, ha szexuális együttlétre kerül sor, mert merevedési problémáim is vannak. Ezek a kudarcok megviselnek, elbátortalanítanak engem és a feleségem is kudarcnak éli meg. Hogyan lehet ezen segíteni? A pszichiáterem szerint ezeknek a gyógyszereknek nem kellene befolyásolniuk a merevedést. Válaszát előre is köszönöm!

Az olvasói levelet Áron (ál)nevű olvasónktól kaptuk, a betegségek, az azokra szedett gyógyszerek nagyban befolyásolhatják a szexuális életet.

Mit lehet tenni?

Az antidepresszáns gyógyszerek szerotonin-visszavétel gátló gyógyszerek, a szerotonin hormonunk a testben szerepet játszik a hangulatunkban, a testhőmérsékletben, a szexuális életben, az alvásban, az étvágy szabályozásában. Ha valaki olyan gyógyszereket szed, amik a szerotoninszintet befolyásolják, akkor észlelheti magán a tüneteket, köztük a szexuális élet megváltozását. Az emberi testben a szerotonint 90%-ban a gyomor- és bélrendszer állítja elő, ha ezek valamilyen oknál fogva sérülnek (antibiotikumok szedése, Crohn-betegség), szintén előfordulhatnak szexuális gondok. Az antidepresszánsok mellett más egyéb gyógyszerek is csökkentik a libidót, például a sok-sok fájdalomcsillapító is ilyen, vagy a migrénellenes gyógyszerek vagy a köhögéscsillapítók.

Minden antidepresszáns gondot okoz a szexben, vannak igen problematikus gyógyszerek, de vannak olyanok is, amik kis mértékben avatkoznak be a szexuális életbe, de beleavatkoznak.

Férfiaknál mellékhatásként jelentkezhet a csökkent libidó és az erekciós zavar, sőt, a spermiumok számát az ondóban jelentősen le is csökkentik az antidepresszánsok. A nőknél az orgazmust befolyásolják, illetve a lubrikációval (nedvesedéssel) is lehetnek gondok. Van megoldás ebben a helyzetben is, először is beszélni kell az orvossal arról, hogy gondot okoz, és kérni kellene az adagok csökkentését. Ezzel együtt pedig a következő adag gyógyszer bevétele előttre kellene időzíteni a szexuális együttléteket, azaz ha minden reggel veszi be valaki, akkor előtte reggel legyen szex, ha este, akkor mielőtt beveszi akkor legyenek együtt. A már kialakult görcsösségen és a merevedési gondok miatt megjelent önbizalomhiányon rengeteg előjátékkal lehet segíteni, a csókolózásból, simogatásból legyen minél több, és az se ciki, ha olvasónk elmegy megtanulni valamilyen erotikus masszázstechnikát, ezeken keresztül is kielégítheti a partnerét. Az orvosával beszéljen arról is, hogy esetleg bevenne valamilyen potencianövelőt, ezt azonban urológussal is fontos egyeztetni, nemcsak a pszichiáterrel.

Az antidepresszáns szedésétől nyugodt és kevésbé szorongó lesz az, aki szedi, tehát a hangulatot mindenképpen befolyásolja, hatásos lehet pánikbetegségeknél. Azonban van arra más módszer is, hogy a kialakult pánikbetegséget kezeljék, pszichológus (nem pszichiáter!) is segíthet, többek közt a gyógyszerek leszoktatásában is. A pánikbetegséget lehet kezelni, meg lehet tanulni vele együtt élni, nem szükséges egy életen át gyógyszereket szedni.

