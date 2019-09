Samara Weaving szerint Keanu Reevesnek fogalma sincs arról, mennyire imádják

A színésznő szerint Reeves még mindig nem tudja, mit jelent, hogy „internet boyfriend” lett belőle.

Kifogysz majd a jelzőkből: most egy vesebeteg tinédzser álmát valósította meg Keanu Reeves

Samara Weaving nemrég a Ready or Not (magyarul: Aki bújt) című thrillerben tűnt fel, most pedig Keanu Reevesről beszél kicsit, hiszen közös filmet forgatnak.

Elmondta, Reeves nem igazán van tisztában azzal, hogy imádja őt az internet:

Szerintem nem tudja. Nem hinném, hogy tisztában lenne ezzel. Annyira alázatos és édes pasi, valószínűleg fogalma sincs arról, mennyire imádják az emberek. Például telefont sem láttam még a kezében. Egy valódi úriember

– fogalmazott a színésznő, aki együtt szerepel majd Reevesszel a Bill és Ted-sorozat harmadik részében.

