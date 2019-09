Ezért jó a szemkontaktus szex közben

A szemkontaktus egyike azoknak az apró dolgoknak a szexben, amik meghatározzák, hogyan érezzük magunkat szeretkezés közben, amik miatt intimebb, mélyebb lesz az együttlét.

Gyakran elfelejtjük, hogy a szexben a legkisebb dolgok lehetnek a legfontosabbak, és ezek a kis dolgok rengeteget tehetnek azért, hogy jobb, minőségibb legyen a szexuális életünk. Az egyik ilyen igen fontos, de apró dolog a szemkontaktus, és ha valaki csak azért csinálja a szexet mert csinálni kell, nem pedig azért, mert szeretné és vágyik rá, akkor a szemkontaktus hiánya intő jele is lehet ennek. Hatalma és jelentősége van annak, amikor behatolás közben egymás szemébe nézünk.

Bizalmat teremt

Ha friss a kapcsolat, vagy régen volt szex a kapcsolatban, előfordulhat, hogy először bénának, kínosnak érezzük amikor szex közben egymás szemébe nézünk. Nincs ezzel az érzéssel gond, normális, ahogy az is, ha elnevetjük magunkat zavarunkban. Érdemes próbálkozni mindettől függetlenül, mert a szemkontaktus ebben a helyzetben is bizalmat teremt a két ember között, erősíti az intimitást. A szex érzelmi kötődés, ezt pedig erősítheti amikor megtaláljuk egymás tekintetét.

Növeli az önértékelést

A legtöbb ember számára nehéz a szemkontaktus, sőt, sokan sötétben szeretkeznek, így kizárt, hogy lássanak is bármit egymás szeméből. Pedig egymást nézni hihetetlen bizalomról tanúskodik, ez pedig magabiztosságot és pozitív önértékelést ad. A hálószobán kívül is érezhető a hatása, a kapcsolatban egy kicsit magasabb szintű lesz az intimitás és a bizalom érzése.

Mélyít a párkapcsolaton

A szerelmi partnerrel mélyülhetnek az érzelmek a szemkontaktusnak köszönhetően, ez az egyik legjobb módja annak, hogy kapcsolatba kerüljünk. Próbáljuk ki, milyen egymással úgy beszélgetni, hogy szemtől szemben ülünk az asztalnál és egymásra nézünk a beszélgetés közben, mindenféle kütyük nélkül. Legalább napi egy órát kellene együtt tölteni így ahhoz, hogy a párkapcsolat jobban működjön. Azoknál, akiknél ez a fajta minőségi együttlét megvan a mindennapokban, jobban bírják az élet viszontagságait, mint akik a telefonjukat vagy a számítógépüket választják ehelyett.

Lehet, hogy sebezhetőnek érzi magát valaki ettől

A legtöbb ember számára nehéz a szemkontaktus, sebezhetőséget, gyengeséget érezhet, azonban ez a pár másodperces cselekvés megszépíti az együttlétet, rengeteg érzelmet tár fel mindkét emberből. Úgy érezzük, a másik belelát a lelkünkbe, és ez teszi varázslatossá a pillanatot. A tekintet mellett az arckifejezés, egy félmosoly is sokatmondó, bátran fogjuk meg finoman a partner arcát és húzzuk a saját arcunk elé, csókolózzunk és nézzük egymást szex közben is, megéri. Ha ez nem megy könnyen, akkor gyakoroljuk, szoktassuk hozzá magunkat, és vacsora közben igyekezzünk a partner szemébe nézni, kitartani pár másodpercig. Azt az érzést, ami ekkor átfut rajtunk, érdemes kicsit analizálni: mit is érzünk pontosan, félelemet, bizonytalanságot, szégyellősséget? Miért kellemetlen? Ha ezeket az érzéseket képesek vagyunk felismerni, akkor változthatunk, és apró lépésekben folytassuk a gyakorlatozást: amikor a pincér kihozza a kávét, akkor nézzünk a szemébe és köszönjük meg. Ezek a kis lépések fognak segíteni abban, hogy az ágyban könnyebbe menjen a szemkontaktus.

Szex közben egy plusz izgalom forrása

Egymást nézni rendkívül izgató is lehet, a partner gyönyörének látványa fokozza a szexuális izgalmakat. A szexben részt vesz mind az öt érzékünk, és ebben a látásnak is szerepe van, nemcsak úgy, hogy szeretjük egymást látni meztelenül vagy egy szép fehérneműben. Egymás arckifejezésének látványa megfűszerezheti a szexet, hiszen azonnali visszajelzést kapunk arról, hogyan érzi magát a partner.