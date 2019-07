Ezeket a szexpózokat érdemes a tükör előtt próbálgatni

Nyáron nemcsak a szabadban való szex lehet izgalmas, hanem az is, ha a hálószobába beteszünk egy tükröt, és kihasználjuk azt a látványt, amit nyújthat. Azoknak, akik félénkebbek, bátran ajánlott a tükör a hálóba, és nem szükséges úgy tenni, hogy az egész test látszódjon, bizonyos pózoknál izgatóbb a látvány, ha csak a test egyéb részei látszanak és az arcok nem.

A tükör a hálószobában csak a feng shui szerint nem annyira praktikus, és a keleti lakberendezési irány is csak amiatt vélekedik így, mert a tükrös felület bezavarhat az alvásba. A hálószobában jó helye lehet a tükörnek, és a szexuális élethez is bátran használhatjuk, egy újabb perspektívát nyit az intim együttlétekhez. Ha a tükör mozgatható és kisebb méretű, akkor érdemes kipróbálni pár helyen a szobában.

Lovagló póz és a fordított lovagló póz

Amikor a szex ülve történik, akkor a le és fel, illetve az oldalsó mozgások a nő csiklóját is ingerlik, ezért ezt a pózt célszerű sokszor próbálni, ha a nő csak a csiklóján keresztül éli meg a tetőpontot. A tükör lehet a plafonon vagy oldalt, mindkét helyen láthatóvá válik a női test íve, maximum csak az lehet eleinte zavaró látvány, hogy a mellek intenzívebben mozognak le és fel. A partner a hátára is fekhet, de lehet tükör előtt egy széken vagy fotelben is csinálni, ha például nagyobb a tükör és nem lehet könnyen ide-oda mozgatni a szobában. Azok, akik bevállalósabbak, tehetnek plédet a földre a tükör elé és telerakhatják párnákkal, hogy minél kényelmesebb legyen. A fordított lovagló pózt is érdemes kipróbálni akár a földön egy székben ülve a tükör előtt, ebben a pózban a nő háttal ül a férfinak, és úgy lovagol rajta. Ha a tükör pont szemben van a nővel, akkor az egész test láthatóvá válik, ez plusz izgalmi faktort jelenthet mindkettőjüknek.

Állva, orálisan

Egészen meglepő másféle pózban látni a partnert szex közben, és a látvány fokozhatja a már elindult vágyat. Nemcsak a behatolásnál láthatjuk magunkat és a partnert a tükörben, hanem akkor is, ha elindul a szeretkezés: az előjáték sosem lehet elég hosszú. Ha a falnál állva bármilyen felállásban orálisan izgatjuk a partnert, akkor a tükörben végignézhetjük az egészet. Ha a nő térdel vagy guggol, akkor azt, ha a férfi, akkor pedig azt. Arra is megkérhetjük a partnert, hogy a számunkra izgató szexi fehérneműben legyen, így ezzel is fokozhatjuk a látványt.

Misszionárius póz

A misszinonárius póz egyáltalán nem unalmas, sőt. Rengeteg lehetőség rejlik benne, és mivel a két test kellően közel van egymáshoz, intim, mély és tele van szerelemmel. Akkor lehet ezt a pózt a tükörben is végigkövetni, ha a tükör az ágy mellett van, oldalt, a falon. Úgy is odaállíthatjuk a tükröt, hogy csak a testünk bizonyos részeit lássuk benne, ha valaki nem szeretné a saját arcát folyamatosan látni, vagy úgy érzi, hogy akkor csak arra figyelne, hogy éppen hogy néz ki, akkor inkább medencetájékhoz tegyék a tükröt. Ebben a pózban nem lesz őrjítő a látvány, mint mondjuk a lovagló pózban, viszont az erotikus élményt mindenki átélheti. Szexterápián gyakran találkozom azzal, hogy a nők kiesnek az adott pillanatból, és valahol máshol jár az eszük. Ez fennállhat akkor is, ha a tükör előtt szerelmeskedik valaki, és azon kezd el izgulni, hogy nagy a hasa, kicsi a melle vagy hogy narancsbőrös a combja. Egyrészt a partner ha állandó és nem egyszeri alkalom, csukott szemmel is bármikor fel tudja idézni a partnernője testének minden részletét, és ott és akkor egyáltalán nem érdeklik a plusz kilók vagy a narancsbőr. Az egyszer alkalmaknál pedig tulajdonképpen nincs tétje, és csak az élmény a lényeg, tehát nincs értelme görcsölni azon, vajon megfelelünk-e a másiknak.

Hátulról térden és fekve

A kutyapózt nem véletlenül szereti a pornóipar, hiszen a látvány önmagáért beszél, ezért a hálószobában is bátran vegyük elő – függetlenül attól, hogy kissé személytelennek vagy kényelmetlennek érezhetik egyesek. A kutyapóznak megvan az a varázsa, hogy mélyebb ebben a pózban a behatolás, más a pénisz szöge a behatolásnál és a hüvely máshogyan is ingerli a makkot. Ennek a póznak is lehet intimebb verziója, ha a férfi rásimul a nő hátára a testével és időnként megcsókolja, simogatja a nőt: a fülét csókolja, a melleit simogatja, a csiklóját izgatja. Kényelmesebb lehet idővel fekve folytatni, és ha a nő a hasa és medencéje alá tesz egy párnát, akkor a behatolás szöge változik, és mindkettejük számára izgalmasabb lesz a szeretkezés. A kispárnákat célszerű használni a szexben, nemcsak a fej alá, hiszen a dőlésszög megváltozik, ez is egy újabb fejezetet nyithat a pár életében. A tükör előtti hátsó szexpóz lehetőséget ad a tükrön keresztül a szemkontaktusra. Ebben a pózban is inkább oldalt legyen a tükör vagy a plafonon, hiszen szemtől szemben maximum a nő látja önmagát közelről, viszont oldalról vagy felülnézetből mindketten láthatják a partnerük teljes testét és – a mozgással együtt.