Anya nem engedi, hogy elveszítsem a szüzességem

17 éves vagyok, a barátommal lassan már egy éve vagyunk együtt, de még nem feküdtünk le egymással. Ezt mostanában terveznénk, de anyukám nem engedi, beleszól, és azt hajtogatja, hogy csak 20 évesen veszíthetem el a szüzességemet. Nőgyógyászhoz sem kér időpontot és nem is engedi, hogy elmenjek, egyedül pedig nem merek elmenni. Ilyenkor mi a teendő? És ha csak gumival védekezünk, akkor semmi probléma nem lesz?

A szüzesség elvesztése akkor a legjobb egy fiatal számára, ha párkapcsolatban, kölcsönös szerelmi kapcsolatban történik meg, ahol van udvarlás, kedvesség, figyelmesség. Fontos, hogy ne azért történjen meg a szüzesség elvesztése, mert a fiú erőlteti és akarja, hanem azért, mert mindketten vágynak arra, és előjáték közben már többször fel-felvetődött a behatolás gondolata. Tizenhét évesen már egy lány elég érett ahhoz, hogy eldöntse, mikor és kivel szeretné elveszíteni a szüzességét, viszont a szülői nyomás e téren rettenes érzés lehet. Az jó, hogy fiatal olvasónk megbeszéli az anyukájával, jó, hogy szó van erről, tehát a bizalom megvan. Az is jó, hogy a védekezésre is gondolnak és szeretne nőgyógyászhoz menni, feltételezhetően a fogamzásgátló tabletta miatt. Az már kevésbé jó, hogy az édesanya meghatározza a konkrét dátumot és elvárásai vannak, illetve az sem jó, hogy nehezményezi a nőgyógyásszal való beszélgetést.

Elképzelhető, hogy a saját élményei miatt van ilyen elvárása, azaz vallásos, vagy ő maga korábban veszítette el a szüzességét, mint kellett volna, vagy ő is húszévesen veszítette el és szeretné, ha a lánya az ő példáját követné. Az is lehetséges, hogy olvasónk fiújában nem bízik, lehet, hogy a fiú idősebb olvasónknál. Az is meglehet, hogy nem szeretne azzal szembenézni, hogy a lánya már lassan felnőtt nő. Rengeteg lehetőség van, de a legjobb lenne tisztázni az édesanyával egy őszinte beszélgetéssel, hogy miért nem bízik meg olvasónkban és a barátjában. Mi az, amitől ennyire fél, mi a konkrét oka annak, hogy akár 18 éves korban is még korainak tartaná a szüzesség elvesztését, holott az már jogilag egyértelműen felnőttkor?

Bátran elmondhatjuk az aggódó édesanyának, hogy jobb szeretnénk szerelmi kapcsolatban, biztonságban elveszíteni a szüzességünket, ami így is, úgy is be fog következni, bárhogy ágál ellene. Kérjük a bizalmát, nemcsak bennünk, hanem a saját nevelésében is, és azt, hogy higgyen abban, hogy a saját testünkről képesek vagyunk dönteni 17-18 évesen is.

Tizenhét évesen is lehet nőgyógyászhoz menni, a területi rendelőkben elérhetők a nőgyógyászok is. Jobb lenne, ha a szülő támogatóan állna ehhez, de sok fiatal egyedül jár az orvoshoz, hogy gyógyszert írasson fel – ehhez rugalmasan állnak a nőgyógyászati rendelőkben. Ha nagyon szeretne olvasónk felnőttel menni, akkor egy rokont, idősebb unokatestvért, nagynénit is meg lehet kérni – erről azonban tudjon az édesanya, akkor is, ha veszekedéssel, vitával jár, hiszen ha utólag derül ki, sokkal rosszabb lehet a helyzet. A fogamzásgátlás egyik legbiztosabb módszere az óvszer használata, ez véd a nemi betegségek nagy részétől is, viszont a gumi kényelmetlen lehet, igen kevés esetben pedig kiszakadhat. A rengeteg előjáték segíthet abban, hogy a szűzhártya átszakadásával járó kisebb fájdalom se legyen érezhető, hogy megfelelő legyen a nedvesedés az óvszeres behatoláshoz is.

Az első szexuális együttlétnek meg kell adni a módját, ne siettessük, legyen rengeteg előjáték, csókolózás, simogatás, orális izgatás, és csak akkor legyen behatolás, ha olyan a szituáció, hogy mindketten nagyon vágynak rá. Az alkalom legyen szép, hangulatos, akármikor is történjen, figyeljünk az illatokra, a szép környezetre. A szüzesség elvesztését tehát nem kell siettetni, legyen meg a folyamata a testi érintkezéseknek, fokozatosan induljunk el hosszas csókolózásokkal, legyen szép, hosszú, izgalmas út a behatolásig. A szüzesség elvesztése csak úgy lesz igazán pozitív és életre szóló élmény, ha kölcsönös szerelemmel és odafigyeléssel történik.

