Kéri, hogy izgassam fel Facebookon

A féltékenység időnként furcsa útra terelheti a szexualitást, olvasónk esetében a cuckold, azaz a felszarvazós fantáziában tört magának utat. Ha te is szeretnél választ kapni a szexualitásoddal kapcsolatban felmerülő kérdéseidre, ha problémád van a szexszel, akkor várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre, ahol szexuálterapeuta szakértő válaszol neked.

Van egy két éve tartó kapcsolatom, szeretem őt, ő is engem, csakhogy valamiért nem tudja elfogadni a múltamat, hogy voltam másokkal is. Ez abban nyilvánul meg, hogy példul tegnap este szex közben azt mondogatta, hogy mondjam meg neki, mennyire élveztem, amikor mások megdugtak, beszéljek arról, mit csináltak velem, megujjaztak-e. Kielégítettem ezt a vágyát, de csak azért, mert láttam, hogy ezt akarja, felizgatja. Korábban már többször is kérte, hogy izgassam fel Facebookon, hogy találjak ki történeteket arról, hogy megcsaltam, hogy hogyan dugtak meg. Ez csak addig izgatja fel, amíg el nem élvez, utána szorong és bánja az egészet. Tudom, hogy rossz neki, hogy szenved attól, hogy a múltamban voltak mások, és fogalmam sincs mit tegyek.

Az olvasói levelet Kinga küldte nekünk, akinek álnevet adtunk, hogy ne legyen felismerhető.

Mit lehet tenni?

Vannak férfiak, akiket felizgat a gondolat, hogy a párjuk más férfiakkal is lefekszik, akik szeretnek erről beszélni, faggatózni. Sokszor eljátszadoznak a gondolattal, ahogy végignézik a megcsalást, esetleg teljesen meg is élik egy hármasszexben. Az ilyen fantáziát, fétist nevezik cuckoldnak. Olvasónk partnerének esetében ez egyelőre fantáziaként van jelen, innen viszont már csak egy lépés, hogy fétisként alakuljon ki, hiszen minél inkább csak ez izgatja fel igazán, annál biztosabb, hogy másfajta szex nem fog számára akkora izgalmat nyújtani.

Ebben a cuckold fantáziában tulajdonképpen a saját félelmeit, féltékenységét élheti meg valaki, ezzel valamennyire oldja azt a feszültséget, ami benne van. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha látjuk a partnert mással flörtölni, és attól izgatóbbá válik a szemünkben, akkor a cuckold fétis körülbelül annak az érzésnek a tízezerszerese is lehet. A féltékenység furcsa megélése mellett fiziológiai oka is lehet ezeknek a vágyaknak, az a bizonyos spermaverseny tehet erről, ami szerint ha több férfi vetélkedik egy nőért, akkor a spermiumok minősége és mennyisége is jóval termékenyebb lesz, hogy biztosan ők érjenek a célba a megtermékenyítésnél.

A cuckolding csak akkor működhet, ha mindkét fél teljesen beleegyezik, ha mindkettejük számára élvezetes ez a fajta dominancia és megalázás – erről szól valójában a megcsalós fantázia.

Amennyiben olvasónk nem kedveli ezt, és csak a partner kedvéért, öröméért csinája, akkor érdemes lenne elgondolkodni, hogy nemet mondjon a kérésre, és leüljenek megbeszélni, kinek, mi élvezetes a szexben. Annak nincs értelme, hogy mindketten bűntudatban ülnek egymás mellett egy-egy ilyen szex után, hiszen ebben nincs semmi bűnös dolog, ha mindketten élvezik. Amennyiben a szexualitáson kívül gyakran számonkéri a partner a múltat, ha arra igencsak féltékeny, akkor célszerű szakember segítségét kérni, mielőtt a féltékenység olyan mértéket ölt, ami kezelhetetlenné válik.

