Szabó Ádámnak az idei Dal volt az utolsó

A Yesyes zenekar idén is bejutott A Dalba, ami azt jelenti, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, 2019-ben is ott volt a számuk a legjobb 30 közt. A második elődöntőn viszont el kellett búcsúznunk tőlük. A frontember Szabó Ádámot már ötödjére láthattuk ebben a műsorban, így joggal jegyzik meg sokan, hogy nélküle nem is létezik ez a műsor. Azt azonban elárulta, hogy sem szólóban, sem pedig a dobos Katona Tamás oldalán nem indul már többet

Tomival megbeszéltük, hogy többet most már nem jelentkezünk, nekünk ez így nagyon szép és jó volt

– mondta Szabó a 24.hu-nak.

Zenésztársa rákontrázott, miszerint idén azért is neveztek főként, mert a Los Angeles-i Trap Nationön megjelent az Incomplete című számuk, ezért jó reklámfelületként tekintettek a műsorra és nagyon örültek, hogy bejutottak. Kiderült az is, hogy A Dal mint műsor mit jelentett számukra.

A tavalyi évünk nagyobb pluszt adott, nagyon jól sikerült. Ott ismerkedtünk meg Danka Dávid Walstonnal, aki azt a remixet csinálta, ami mindjárt 5 millió lejátszásnál tart, illetve Halász Petivel is, aki azóta a dalszövegírónk.

A fiúk az idei nevezésükről a következőképpen nyilatkoztak.

Igazából nem bántuk meg, mert megint egy jó kaland volt, tök jól éreztük magunkat és még többen ismertek meg minket.

Szabó és Katona ezt a korszakot már lezárták és előretekintenek. A zsűri véleményével nem feltétlen értenek egyet, de azt mondják, minden nézőpont kérdése. Nem is nagyon foglalkoznak utólag ezzel, mert ezerrel pörögnek a jövőbeli terveik miatt: május 3-án a Brains előzenekaraként láthatjuk őket a Budapest Parkban. Egyre több a koncertdátum is, valamint nyáron egyre több fesztiválon vesznek majd részt. Azt is elárulták, hogy magyar nyelvű számokat is hallhatunk még tőlük.

Folyamatosan készülnek az új demók, új dalok, aztán meglátjuk mi lesz, de mindenképpen szeretnénk magyar dalt, hogy a rádiók is felkapják. Nem akarunk divatzenekar lenni.

Mint kiderült, a harmonikaművész gyakran még a próbateremben is telefonját nyomkodja, hogy szerelmének, Tóth Andinak üzengessen.

Lehet, majd bevezetünk egy szabályt, hogy le kell rakni a telefont, mielőtt belépünk a próbaterembe.

A zenekar szertett volna a 24.hu olvasóinak és a Yesyes rajongóknak is üzenni.

Köszönjük nagyon, hogy vannak nekünk. Nagyon jó érzés volt, hogy A Dal után rengeteg üzenetet kaptunk. Olyanokat írtak, amit nem is értettünk. Elolvasunk minden kommentet és nagyon jól esik, hogy ennyien mellettünk vannak, úgyhogy hálásak vagyunk. Ha pedig szeretnének élőben is hallani minket, jöjjenek el valamelyik idei koncertünkre!

Az interjút Ferencz Evelin készítette, kiemelt kép: Péter Ágnes.