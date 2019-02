Ashlee Simpson úgy nézett ki, mintha rászakadt volna egy bőrfüggöny

Ha még emlékszünk rá, Ashlee Simpson a húga Jessica Simpsonnak, aki az előző évtizedben kifejezetten sikeres popelőadó volt, aztán mostanra eltűnt. Nos, ő is ott volt az idei Hollywood Beauty Awards gálán, ha esetleg foglalkoztatná a kedves olvasót, hogyan is nézhet ki most, de ami ennél érdekesebb, az a ruhája. Ebben a ruhában pont úgy néz ki ugyanis, mintha túszul ejtette volna egy hatalmas csicsás fekete bőrfüggöny, ami rá esett.