Taylor Swift zaklatóját hat hónap börtönre ítélték

Megszületett az ítélet annak a 22 éves Taylor Swift-rajongó férfinak az ügyében, aki a vád szerint betőrt tavaly az énekesnő otthonában, számolt be róla a PageSix. A férfit április 20-án jelentette a rendőrségnek Swift új házának szomszédai, mondván, hogy látnak egy férfit, aki egy létrán mászik be az énekesnő lakásának ablakán. A férfi a rendőrségi jelentés szerint a sztár ágyában aludt, sőt, le is tusolt a 18 milliós pecóban, mielőtt megérkeztek a hatóságok letartóztatni. Az énekesnő egyébként még nem költözött be a lakásba, így hiába kereste a férfi Swiftet. Hat hónap letöltendő börtönbüntetést kapott tettéért, de mivel azóta bent tartják a srácot, így hamarosan már szabad lesz,viszont szabadulása után öt évig próbaidőn lesz. Ezen túl részt kell vennie egy pszichológiai kezelésen.

Kiemelt kép: Jun Sato/TAS18/Getty Images