Botrány: a vásárlók kiakadtak, mert megváltozott a ZARA logója – mutatjuk, milyen lett

Minden nagy brand életében fontos pillanat, amikor dizájnt vált. Hatványozottan igaz ez, ha logóról van szó. A márkáknak ez egy kényes kérdés, mivel a fogyasztók a termékekhez sokszor először a logót kapcsolják. A divatvilágban fontos a rendszeres megújulás, ám lehet, hogy a ZARA nevű spanyol fastfashion brand most rossz irányba indult el.

A Mirror nevű brit bulvárlap azt írja, hogy sokan kiakadtak a márka új logóján, pontosabban nem kiakadtak, hanem kinevették azt.

Balra a régi, jobbra az új logó látható:

Az új logó teljesen más fonttal készült, ráadásul a térközt is extrém alacsonyra állították. A korábbi fontnak elegáns vonalvezetése volt, a mostani meg inkább csak olyan, mintha valaki beírta volna valami csúnya, talpas betűtípussal a szövegszerkesztőbe, hogy ZARA. Akárhogy is, a változást sokan észrevették és nem szerették. A legjobban ez a Twitter-bejegyzés figurázza ki a dizájnváltást.

Seriously #ZARA, what the hell??

You forgot the spaces! #zaralogo #WhatHappened #failrebrand pic.twitter.com/cljuTrp8bS

— Silvia Sguotti (@SilviaSguotti) January 30, 2019