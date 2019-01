Teljesítik a halálos beteg Marvel-rajongó utolsó kívánságát

Chris Hemsworth-nek köszönhetően a bemutató előtt nézheti meg a legújabb Bosszúállókat egy súlyos beteg Marvel-rajongó.

Alexander, egy 33 éves ausztrál férfi utolsó kívánsága az volt, hogy a hivatalos bemutató előtt nézhesse meg a Bosszúállók legújabb, utolsó részét – írja a Daily Mail. A férfi máj-, száj- és csontvelőrákban szenved, és hónapjai lehetnek hátra.

Kérése hamar terjedni kezdett a közösségi oldalakon, sőt utóbb a film egyik sztárjához, Chris Hemsworth-höz is eljutott.

A színész arra kérte a Disney-t, hogy vegye fel a kapcsolatot a rajongóval.

Alexander egy ritka genetikai rendellenességben, Fanconi-anémiában szenved, amely a csontvelői vérsejtképzést károsítja. Orvosai szerint nem valószínű, hogy megéli a Bosszúállók: Végtelen háború folytatásának április 24-i premierét. A férfi január 5-én, a Redditen tette közzé kívánságát.

Alexander bejegyzésében azt írta, nővére három évvel korábban szintén Fanconi-anémiában halt meg. A férfi reménykedett benne, hogy még megnézheti a premiert, állapota azonban gyorsan romlik.

A rajongó mögé több ezer Reddit-felhasználó állt be, kérése #Avengers4Alexander hashtaggel kezdett el terjedni. A hír utóbb Chris Hemsworth-höz is eljutott, nem sokkal később pedig a Disney – a Marvel tulajdonosa – jelentkezett is Alexandernél.

Megkeresett a Disney, és meg fogjuk vitatni a lehetőségeket. Mikor elolvastam az emailt, elsírtam magam. Ez minden, amiben csak reménykedtem, és az egészet nektek köszönhetem

– írta a férfi egy bejegyzésben. Alexander hozzátette, sokan anyagi támogatást is felajánlottak számára, mivel azonban a pénz neki nem jelent problémát, inkább arra kéri az embereket, hogy aki teheti, az adakozzon a Fanconi-anémiát kutató szervezeteknek.

Alexander 2017-ig tünetmentes volt, ekkor azonban szájdaganatot, majd egy évvel később máj- és csontvelőrákot mutattak ki nála.

Kiemelt fotó: Paras Griffin/Getty Images for Avengers: Infinity War