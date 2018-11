Megfagyott a hidegben, míg arra várt, hogy kiengedjék kutyáját a rendőrségről

Pericles Malagardis, akit a helyiek mindannyian csak Perinek hívtak az uxbridge-i rendőrségre ment, miután kiengedték a kórházból, hogy magához vehesse kutyáját, Djangót, aki a mindene az életben.

A rendőrségről viszont kidobta Bhupinder Kalsi, hogy majd másnap menjen reggel vissza Peri, annak ellenére, hogy a fagyhoz közeli volt a hőmérséklet. Öt órával később eszméletlenül találtak rá a férfire, 26 fok volt a testhőmérséklete, egy órával később pedig meghalt 2016 március 6-án.

Peri 1989-ben költözött Görögországból Angliába, 11 éven át kézbesítőként dolgozott, aztán nehéz idők következtek. Kapcsolata végével az autójába volt kénytelen költözni, egészen öt évvel ezelőttig ott is élt, de aztán lefoglalták a kocsit. Azóta az utcán húzta meg magát. A helyiek mind ismerték és nagyon kedvelték. Olyannyira, hogy összedobtak neki egy bérletre, így el tudott utazni metróval a Heathrow repülőtérre, aminek ötös terminálján töltötte a legtöbb éjszakáját.

A repülőtéren pedig összeismerkedett az alkalmazottakkal, akik pedig ételt adtak neki. Még 6 ezer fontot, 2 millió forintot is összegyűjtöttek neki, hogy hazautazhasson. Egyik fia ott magához is fogadta volna. A gyűjtés egyik szervezője, a légiutas-kísérő Jenny Perry Peri barátja is lett az idők alatt, többször is vigyázott már Djangóra, a férfi halála után is hozzá került.

Ez annyira szomorú, mert amit összegyűjtöttünk neki pénz, végül a temetésére költöttük

– mesélte a Metro szerint a bíróságon, ahol Kalsit kirúgták alkalmatlanság miatt.

Kiemelt kép: Thinkstock