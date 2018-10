Csak egyetlen boldog napja volt a világ legöregebb nőjének

Az útlevelébe feljegyzett adatok alapján, az orosz Koku Isztambulova 129 éves. Ha így van, ő a világ legidősebb embere, mégis azt mondja, hiba őt irigyelni, mert hosszú élete tele volt szenvedéssel – írja a Newsweek.

A csecsenföldi, muszlim asszony szerint Allah engedte meg neki, hogy ilyen hosszú életet éljen, csak azt nem érti, hogy miért jutott neki olyan kevés boldogság.

Koku Istambulova,129, Russian, said: ‘Why did Allah give me such a long life & so little happiness? I would’ve been long dead if Allah wasn’t holding me in His arms. Its hard to live when all you remember are those who died. And its very scary to die, no matter how old you are’. pic.twitter.com/PDR4cTrcrY

— . (@salafi_writer) 2018. október 13.