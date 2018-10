Kutyaként éli le az életét a transznemű férfi

Az egész életét szerepjátékként éli le, pontosabban egy kutyaként a 30 éves Tony McGinn, aki ehhez egy új nevet is vett fel a Vasemberre, Tony Starkra célozva, Tony Barknak (Ugató Tóni) nevezi magát. Hogy a négy végtagjára ereszkedve játszik, elég furán néz ki, de az ehhez Robert Downey Jr szerepére emlékeztető maszkot is hordó Los Angeles-i férfi azt mondja, ez jobban össze is hozta őket párjával, „gazdájával”, a 32 éves Andrew-val.

Andrew a transznemű Tonyt el is szokta kísérni játszani más szerepjátékosokkal. Tony egész életét „emberi kölyökkutyaként” élte le eddig:

Nekem a kutya a világon jelen levő tisztaságot jelenti. A kutyák a világot a tiszta öröm lencséjén keresztül tapasztalják meg, amit nem hiszem, hogy más állat is így tenne. A legtöbb gyerek szokott olyat játszani, hogy ő egy kutya, de a legtöbben ebből kinőnek. Én nem

– nyilatkozta a Barcroft Mediának Tony, aki hozzátette, hogy így sebezhetőbbnek, jobban kitettnek érzi magát, de közelebb is került egyben a partneréhez ezáltal.

Képzeld el, hogy a legkönnyebb módja annak, hogy örömet szerezzél a partnerednek, hogy eldobod neki a labdát a szobában. A kapcsolatok soha nem buknak el, ha csak ennyi, amit meg kell tenned érte.

Andrew pedig arról beszélt:

Csak együtt lógok vele, nagy figyelemmel fordulok felé, és elmondom neki, hogy jó fiú. Ez alapvetően a 90 százaléka az egésznek.

Nem néz furán barátjára Andrew, szerinte az egy nagyon jó dolog, ha valaki ki tudja élni a kreativitását és a képzeletének határait is fel tudja fedezni.

A pár 2009 óta ismeri egymást, van egyébként három igazi kutyájuk, akiket ők csak „biokutyának” neveznek. Tony magát nem képzeli egyébként valódi kutyának.

Tony kutyajelmeze nem merül ki a maszkban, hanem egy dildó hám is a része, amit szimplán csak megfordít, hogy kutyafaroknak tűnjön. Illetve egy saját kutyaóla is van.

Nekem ez nem egy szexuális valami, de az intimitás egy formája, mert ez egy sebezhető terület. Ez egy kicsit egy erődinamika, amit Andrew-nak adok és én élvezem ezt.

De nem csak személyes hobbija ez Tonynak, na meg Andrew-nak, több shown is díjat nyertek vele.

Akik eljönnek hozzám, látják a szalagokat és azt mondják: »ó, te, te azokat a szalagokat kutyaversenyeken nyerted«. De csak ritkán kérdezik meg, én vagyok-e az a kutya.

A pár hat évvel ezelőtt lett a a Los Angeles-i Póni és Állat Klub tagja, egy állati szerepjáték csoporté. Eseményeket szerveznek, ahol mindenki biztonságban kiélheti az ilyen kedvteléseit. Alapítója, Ann Noble-nek is meg van a saját állati személyisége, Beauty a póniló. Noble azt mondja, sok nehézséggel kell szembesülnie az életben, de Beauty ezeken keresztül segíti, mert erős és nagyon jószívű.

A csoport rendezvényein vannak kutyaversenyek, pásztorkodó események, félévente rókavadászat, amikor a kutyák kergetik a rókákat, egyfajta fogócska ez a szereplők között.

Tony arról is beszélt, hogy a családja nem nagyon érti meg őt a szerepjátékkal kapcsolatban, és nem is szoktak róla beszélni, de másoknak sem árulja el, mert fél, hogy félreértik, vagy meg sem értik egyáltalán.

Kiemelt kép: Barcroft Media