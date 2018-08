Ez a nő nem figyelte, milyen ruhát visel a limbózáshoz

Sajnos igen keveset tudni az alábbi két, egyébként ugyanazt, csak más szemszögből mutató videóról. Annyi biztos, hogy a floridai Tampa egyik medencés szórakozóhelyén készült, a wtr-ben.

A másik bizonyosság, hogy az embernek érdemes átgondolnia, hogy limbózik-e a többiekkel? Nemcsak azért, mert egyébként is ciki, hanem mert lehet, nem megfelelő ruhát viseli hozzá.

Ahogy az alábbi nőnek is kellett volna, aki első blikkre több ruhát is visel, mint az előtte és utána állók, a limbózása közben azonban kiderül, hogy az könnyen becsaphat.

Egy angol nyelvű kommentelőt idézve: „She is lucky there was that bush in the way.” Vagyis:

Az egyetlen szerencséje, hogy takarta egy bokor.

WTF!! Mé ZANMI !! Közzétette: Fabrice Azérot – 2018. augusztus 19., vasárnap

Kiemelt kép: Instagram/wtr