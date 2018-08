Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Mihalik Enikő jelenleg a Körös mellett, a Szanazugban piheni ki az év eddigi fáradalmait.

Mihalik Enikő topless strandolgat kutyájával Mondjuk olyan eldugott helyen mutogatja magát, hogy valószínűleg a kutya se látja.

A magyar modell több fotót is posztolt már Instagram-oldalára a folyóparti kikapcsolódásról, melyek között volt egy-két merészebb is, most azonban mégis úgy tűnik, emelni tudta a tétet. Legutóbbi bejegyzéseihez képest ugyanis már teljesen meztelenül fejti a kezében tartott keresztrejtvényt, amit persze meg is örökített követőinek, valamint az utókornak.