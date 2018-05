Bakancslistáját hajtja végre egy rákos vakvezető kutya

Két hete diagnosztizáltak a „nyugalmazott” vakvezető kutyánál, Isaac-nál rákot, már csak pár hete maradt az életből. Briana May, a kutya tulajdonosának unokatestvére ezért úgy döntött, hogy összeír egy bakancslistát, a megvalósulásához pedig az egész brisbane-i család besegít. A listán olyan kívánságok szerepelnek egyebek mellett, mint a strandon való játszás, egy piknikezés, fagyievés, egy masszázs, esküvő vagy hogy rendőrségi ügye legyen.

A listát May a Cool Dog Group Facebook-csoportba is felrakta, és azt kérte a többi tagtól, hogy kutyájukkal ők is csináljanak meg valamit róla, majd küldjenek egy képet az egészről.

A lista egy kicsit ostobának tűnhet, de Isaac vakvezető kutya volt, és így több dolog is olyan rajta, ami csak először történhet meg vele az életében

– írta a brisbane-i nő. May kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak is, és arra is többen kíváncsiak, hogy hogy éli meg majd Isaac ezeket a kalandokat.

Kiemelt kép: Facebook