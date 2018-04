Katalin hercegné szülés utáni ruhája rejtett üzenetet hordozna?

Katalin hercegné egy piros, egyenes szabású ruhát viselt fehér gallérral, mikor újszülött gyermekével kilépett a kórházból. Többeknek eszébe jutott, hogy Diana hercegné nagyon hasonló ruhában mutatta meg először második fiát, Harry-t a világnak.

Nem valószínű, hogy véletlen lenne az egybeesés. Egy másik üzenete is lehet a ruhának, ugyanis a gyermek születése egybeesik egy fontos brit ünneppel, a Szent György nappal, ami Anglia védőszentjének ünnepe.

Kate Middleton wore a red dress with white details in honour of St George (Patron saint of England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿) pic.twitter.com/49mkfgtTzZ

— Veronica (@venachia) 2018. április 23.