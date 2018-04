Hivatalos: szakított Nádai Anikó és Aurelio

Nádai Anikó a Fókuszban megerősítette, hogy már nincs együtt Aurelióval. A két valóságshow-hős szakításáról már hetek óta pletykáltak, de ezidáig egyikőjük sem nyilatkozott a kapcsolat végéről.

Ha valami nem működik, azt be kell látni. Ez nem működött, és ezt szerencsére mind a ketten beláttuk. Senki nem akart hinni a kapcsolatunkban, és valahol azt éreztem egy idő után, hogy már a világnak is bizonyítani akarjuk, hogy márpedig mi majd megváltoztatjuk a dolgokat, és mi majd együtt maradunk csak azért is, de ennek így nem volt értelme