Varga Mihályék megint vágtak egyet az alapkamaton

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 5,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött – jelentette be a jegybank kedden.

Az egynapos (O/N) betéti kamat 4,75 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,75 százalék.

A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Legutóbb júniusban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,00 százalékra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is.

Az MNB honlapján közzétett indoklás szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. Ezen tényezők a monetáris politikai mozgástér fennmaradását eredményezték. Előretekintve a hazai kockázati megítélést a költségvetési pályára és az euró bevezetésére vonatkozó várakozások, valamint a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják.

A tanács értékelése szerint a globális befektetői hangulatot továbbra is meghatározzák a közel-keleti geopolitikai fejlemények, és az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezárása bizonytalanabbá vált. A világpiaci olajárak és az európai gázárak az elmúlt hetekben emelkedtek.

Hangsúlyozták: a monetáris tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett és folyamatosan értékeli az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. A pénzügyi piacok és kiemelten a devizapiac stabilitásának fenntartása horgonyozza az inflációs várakozásokat, ezáltal hozzájárul az árstabilitási cél eléréséhez.

Előretekintve a kedvező folyamatok fennmaradása esetén a tanács – pozitív reálkamat fenntartása mellett – az alapkamat további csökkentésére lát teret a nyár folyamán, amely folytatásáról a szeptemberi Inflációs jelentés alapján döntenek a közlemény szerint.

(MTI)