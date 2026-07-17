Jó úton halad a vég felé a Fidesz a szakértő szerint

„Jó úton halad a vég felé a Fidesz” – jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában László Róbert, a Political Capital elemzője.

Szerinte a Fidesz nem lenne több 10 százalékosnál, ha nem lenne mögötte a propaganda és irgalmatlan mennyiségű közpénz. „Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elérjék ezt a 10 százalékot, és még nem vittek el vezetőszáron egyetlen vezető fideszes politikust sem” – tette hozzá. A Medián legfrissebb, július eleji felmérése szerint egyébként 21 százalékon állnak a választani tudó biztos szavazók körében.

Szerinte a Fidesz intellektuálisan teljesen kiüresedett, nem tudnak mit kezdeni a kétharmados vereséggel, ráadásul a szembenézés is teljes mértékben elmaradt.

Az elemző szerint a Fidesz megmaradt szavazói közül többen a Mi Hazánk felé indulhatnak, ezért a párt számára jelenleg ez a szervezet jelentheti a legfontosabb versenytársat. Orbán Viktor pártelnök szélsőjobboldali irányú üzeneteit is azzal magyarázta, hogy megpróbálja egyben tartani ezt a választói csoportot.