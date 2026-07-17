fideszlászló róbert
Belföld

Jó úton halad a vég felé a Fidesz a szakértő szerint

Szajki Bálint / 24.hu
Orbán Viktor és Gulyás Gergely a választási eredményvárón.
24.hu
2026. 07. 17. 08:11
Szajki Bálint / 24.hu
Orbán Viktor és Gulyás Gergely a választási eredményvárón.

„Jó úton halad a vég felé a Fidesz” – jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában László Róbert, a Political Capital elemzője.

Szerinte a Fidesz nem lenne több 10 százalékosnál, ha nem lenne mögötte a propaganda és irgalmatlan mennyiségű közpénz. „Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elérjék ezt a 10 százalékot, és még nem vittek el vezetőszáron egyetlen vezető fideszes politikust sem” – tette hozzá.  A Medián legfrissebb, július eleji felmérése szerint egyébként 21 százalékon állnak a választani tudó biztos szavazók körében.

Szerinte a Fidesz intellektuálisan teljesen kiüresedett, nem tudnak mit kezdeni a kétharmados vereséggel, ráadásul a szembenézés is teljes mértékben elmaradt.

Az elemző szerint a Fidesz megmaradt szavazói közül többen a Mi Hazánk felé indulhatnak, ezért a párt számára jelenleg ez a szervezet jelentheti a legfontosabb versenytársat. Orbán Viktor pártelnök szélsőjobboldali irányú üzeneteit is azzal magyarázta, hogy megpróbálja egyben tartani ezt a választói csoportot.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Felfedeztek egy új majomfajt Kongóban, amelynek különös, „maszkszerű arca” van
Ezért lett a lengyelek védőszentje egy magyar királylány
„Egy a millióhoz az esélye annak, hogy ez megtörténik” – 19 éve hihetetlen fotó készült Messiről és Yamalról
„Nem leépítés volt, önkéntesekkel folytatjuk a munkát” – írta a DPK-rendezvényeket szervező cég, ahonnan majdnem mindekit kirúgtak
Az Igazságügyi Minisztérium épülete az V. kerületi Nádor utcában 2026. június 15-én.
19 ezer titkos megfigyelést engedélyeztek Orbán igazságügyi miniszterei
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik