Új, átfogóbb szabályozás jöhet a vendégmunkásstoppal kapcsolatban

A 24.hu a vendégmunkásstoppal kapcsolatban kérdezett: azt szerettük volna megtudni, milyen szervezetekkel egyeztetett eddig a kormány, és tervezik-e szigorítani a jelenleg hatályos szabályozást. Magyar Péter elmondta: szinte minden szakmai szervezettel egyeztettek az érintett szektorokban.

A miniszterelnök szerint ez nem egy végleges szabályozás: ennél átfogóbb, részletesebb szabályozást dolgoznak majd ki. Magyar kiemelte: a Tisza mindent megtesz azért, hogy a magyar munkavállalók tisztességes körülmények között dolgozhassanak Magyarországon. A legfontosabb céljuk, hogy a magyar munkavállalók versenyképes fizetéseket kapjanak.

Az eddigi helyzet azt okozza, hogy a vidékről elvándorolnak a magyar munkavállalók, akiket vendégmunkásokkal helyettesítenek. Ez egy lefele menő spirál, jövünk vissza egy átfogó szabályozással

– magyarázta Magyar.