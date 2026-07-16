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A következő élő közvetítés része Kormánytájékoztató: Vizsgálják Szijjártó Péter és Oroszország kapcsolatát, Tanács Zoltán minisztériumában bűncselekmény gyanúját is felvető szerződéseket találtak

Új, átfogóbb szabályozás jöhet a vendégmunkásstoppal kapcsolatban

Bruzák Noémi / MTI
Magyar Péter miniszterelnök (k), Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter (b) és Szondi Vanda kormányszóvivő a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 16-án.
admin Ősze András
2026. 07. 16. 16:50
Bruzák Noémi / MTI
Magyar Péter miniszterelnök (k), Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter (b) és Szondi Vanda kormányszóvivő a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 16-án.

A 24.hu a vendégmunkásstoppal kapcsolatban kérdezett: azt szerettük volna megtudni, milyen szervezetekkel egyeztetett eddig a kormány, és tervezik-e szigorítani a jelenleg hatályos szabályozást. Magyar Péter elmondta: szinte minden szakmai szervezettel egyeztettek az érintett szektorokban.

A miniszterelnök szerint ez nem egy végleges szabályozás: ennél átfogóbb, részletesebb szabályozást dolgoznak majd ki. Magyar kiemelte: a Tisza mindent megtesz azért, hogy a magyar munkavállalók tisztességes körülmények között dolgozhassanak Magyarországon. A legfontosabb céljuk, hogy a magyar munkavállalók versenyképes fizetéseket kapjanak.

Az eddigi helyzet azt okozza, hogy a vidékről elvándorolnak a magyar munkavállalók, akiket vendégmunkásokkal helyettesítenek. Ez egy lefele menő spirál, jövünk vissza egy átfogó szabályozással

– magyarázta Magyar.

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