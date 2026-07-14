Magyar Péter Orbán történelmi bűnéről beszélt

Nem lehet egyszerre a demokrácia haláláról kék öltönyben beszélni és lemondani a parlamenti frakció vezetéséről, vagy Amerikába utazni

– fogalmazott Magyar Péter, aki szerint ezzel a fideszesek elárulták a saját szavazóikat is.

Lesznek vitáink és döntéseink, amit a Fidesz-szavazók ellenezni fognak. Ehhez joguk van, és mi ezt a jogukat meg fogjuk védeni. És soha nem tekintünk rájuk ezért másként – mondta Magyar.

Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra és nemzeti oldalon túlra. Ez Orbán Viktor súlyos, történelmi bűne volt

– tette hozzá.