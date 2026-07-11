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Belföld

Gerendai Károly megemeli a kalapját Magyar Péter előtt, de nem érti, miért kell még mindig ennyire kampányüzemmódban működni

Mohos Márton / 24.hu
admin Jankovics Márton
2026. 07. 11. 07:20
Mohos Márton / 24.hu
Azt is elmondta, miért tért vissza a Szigethez, és mit vár az idei fesztiváltól.

Az elmúlt egy-másfél évben nekem is egyre erősebb volt az érzésem, hogy valóban van esély a változásra, pedig a sokadik kétharmad után ezt már elég nehéz volt elhinni

– mondta Gerendai Károly, aki az újragondolt Sziget kapcsán adott interjút a HVG-nek, de egy ponton szóba került az is, hogy látja a jelenlegi politikai helyzetet:

Nem vagyok egy lelkes rajongó típus, de le a kalappal, elképesztő munkával felszántotta az országot, és mindeközben nagyon ügyesen meg tudta hekkelni azt a vérprofi kommunikációs gépezetet, amely újra és újra le tudta gyártani ezt a kétharmadot.
Most viszont, a sikeres kormányváltás után, minden kincstári optimizmusom mellett sem értem, miért kell még mindig ennyire kampányüzemmódban működni.

A vállalkozó azt is elmondta: egészen addig fel sem merült benne, hogy visszavásárolná a Szigetet, míg a fesztivál sorsa veszélybe nem került tavaly a külföldi tulajdonos kiszállásával.

Nyilvánvaló volt, hogy ha nem vállalom, akkor nem lesz többé Sziget. Ebben a dilemmában végül azt választottam, hogy legalább adok egy esélyt, és remélhetőleg menet közben megtaláljuk majd a megoldást, hogy jobban működjön.

Gerendai az interjúban részletesen kifejti, hogy lehet szerinte visszacsábítani a Szigettől elpártolt hazai közönséget, illetve a külföldieknek is felmutatni, miben különleges a fesztivál.

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