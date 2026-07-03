Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 3., péntek
Friss hírek
- 21 Kutatóközpont: Óriási a Tisza-fölény, de stabilizálódtak az erőviszonyok.
- Magyarország megvonta a menedékjogot az Orbán-kormány által befogadott lengyel politikusoktól
- Kapitány István: Egyelőre nem igazolható kapcsolat a hőség és a két postai dolgozó halála között.
- Hegedűs Zsoltnak augusztus 15-ig várólista-csökkentő programot kell kidolgoznia.
- NEA-átvilágítás: Tarr Zoltán egy hónapot kapott. A kormány új támogatáspolitikai koncepciót akar.
- A Fidesz a Magyar Péter által bejelentett iskolakezdési támogatást bírálta, a kormányfő visszaszólt.
- A Legfőbb Ügyészség továbbra is alkalmaz Fidesz-közeli kommunikációs cégeket
- Mégis fizet hathavi juttatást a kormány az előző kabinet államtitkárainak.
- 200 civil állatvédő szervezet támogatásáról intézkedett Gajdos László.
- Divinyi Zsombor lehet az Országgyűlés Hivatala új főigazgatója.
- Krasznahorkai László nem fogadja el a Nemzet Művésze elismerést.
- Felgyújtotta magát egy tibeti zászlót tartó férfi az ENSZ-székház előtt.
- „Rendkívül sajnálom, hogy így ért véget Luka utolsó vb-je” – a horvát kapitány nehezen találta a szavakat a portugálok elleni kiesés után.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Budapest és Veresegyház között pótlóbuszok járnak július 19-ig.
BKK
- A 28-as villamos 10 és 12 óra között nem közlekedik a teljes vonalon. A 28A villamos ugyanebben az idősávban az Új köztemető (Kozma utca) és a Kada utca / Maglódi út között nem közlekedik.
Mai időjárás:
- Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy északnyugatról délkelet felé haladó, szakadozott frontális felhőzet vonul át fölöttünk.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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- Kornél
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