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Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 03. 07:38
GETTY IMAGES

2026. július 3., péntek

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Budapest és Veresegyház között pótlóbuszok járnak július 19-ig.

BKK

  • 28-as villamos 10 és 12 óra között nem közlekedik a teljes vonalon. A 28A villamos ugyanebben az idősávban az Új köztemető (Kozma utca) és a Kada utca / Maglódi út között nem közlekedik.

Mai időjárás:

  • Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy északnyugatról délkelet felé haladó, szakadozott frontális felhőzet vonul át fölöttünk.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Kornél
  • Soma

Deviza középárfolyam:

  • EUR 355,31
  • USD 311,1
  • CHF 386,8
  • GBP 415,57

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