A Legfőbb Ügyészség két Fidesz-közeli céggel végeztet kommunikációs feladatokat, amelyeket a saját kommunikációs osztálya és informatikai osztálya is el tudna látni, írja a HVG.

A vádhatóság továbbra is szerződésben áll egyrészt az EuroAtlantic Zrt.-vel, amely az év első 11 hónapjában közel 20-20 millió forintért digitális tartalmat gyárt és kommunikációs tanácsokat ad, másrészt a Promotheus Agency Bt.-vel is, amely csaknem 20 millió forintért a szerv honlapját működteti.

Az EuroAtlantic fő tulajdonosa Fellegi Tamás korábbi fejlesztési miniszter és családja, a Promotheusé pedig Petneházy Dávid, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fidelitas korábbi elnöke, Petneházy Attila volt fideszes parlamenti képviselő fia.

Magyar Péter az utóbbi időben egyre nagyobb nyomást helyez Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészre, hogy távozzon a hivatalából. A múlt héten a miniszterelnök az aranykonvoj-ügy kapcsán felszólította arra, hogy ha nem tudja megtisztítani a szervezetét a fideszes befolyástól, akkor mondjon le. Eközben az áprilisi választás óta az ügyészségen belülről is fúrhatják Nagyot, hogy hozzájáruljanak a távozásához.