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Belföld

NEA-átvilágítás: Tarr Zoltán egy hónapot kapott

Varga Jennifer / 24.hu
A miniszternek augusztus 1-ig kell felülvizsgálnia a civil finanszírozási rendszert.
admin Farkas György
2026. 07. 03. 06:30
Varga Jennifer / 24.hu
A miniszternek augusztus 1-ig kell felülvizsgálnia a civil finanszírozási rendszert.
A kormány új támogatáspolitikai koncepciót akar.

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány határozata arról, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működést átvilágítják, felülvizsgálják. A döntés előzménye, hogy a NEA pénzosztását rengeteg kritika érte amiatt, hogy a támogatások jelentős része Fidesz-közeli szervezetekhez vándorolt. Magyar Péter kormányfő ezért Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert azza bízta meg hogy

a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében

augusztus 1-jéig átfogóan világítsa át a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az általános pénzügyi, jogi és célszerűségi vizsgálaton túl az ellenőrzésnek ki kell terjednie:

  • a kiírt pályázatok összhangjára a törvényben meghatározott célokkal,
  • a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak döntési mechanizmusára,
  • a civil jelöltállítási rendszer felülvizsgálatára.

Az átvilágítás után Tarr Zoltánnak már augusztus végére ki kell dolgoznia Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel egy új támogatáspolitikai koncepciót.

Taroltak a Fidesz-közeli civilek

Az átvilágítás nem lesz egyszerű, hiszen január közepén az Orbán-kormány úgy módosította az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletét, hogy 3 millió forintos összeghatárig a meghatározott költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek csak egyszerűsített beszámolót kelljen benyújtaniuk. A könnyítés vonatkozott a NEA előirányzataira is.

A nyertes pályázóknak az elszámolásnál a költségvetési támogatás, a saját forrás felhasználása, a részletes szöveges beszámoló és a számviteli bizonylatok helyett csak arról kellett nyilatkozniuk, hogy a közpénzt a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen használták fel.

Ezzel az egyszerűsített elszámolással éppe 2026. augusztus 31-ig lehet élni. 

Az Átlátszó éppen a januári rendelet megjelenése előtt írt arról, hogy főleg Fidesz–KDNP-közeli civil szervezetek taroltak a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatain.

A Tisza-kormány arról is döntött, hogy Hegedűs Zsoltnak augusztus 15-ig várólista-csökkentő programot kell kidolgoznia, illetve megjelent a határozat az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról.

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