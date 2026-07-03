21 Kutatóközpont: Óriási a Tisza-fölény, de stabilizálódtak az erőviszonyok

A 21 Kutatóközpont június végi felmérése szerint a Tisza Pártra 67, a Fideszre 24 százalék szavazna a választani tudó állampolgárok között. A különbség minimálisan – bőven a hibahatáron belül – tér el a májusi 69-23-as aránytól, de az látszik, hogy a Fidesz választás utáni gyors visszaesése megállt, stabilizálódtak az erőviszonyok. (A pontos összehasonlítást nehezíti, hogy más módszerrel készült a két kutatás.)

A 21 Kutatóközpont májusi mérésében tektonikus mozgások voltak felfedezhetők: a Fidesz 13 százalékpontot esett az áprilisi választáshoz képest, a Tisza pedig ugyanannyit gyarapodott. A június végi mérés ezzel szemben nagyon hasonló számokat mutat, mint a májusi. Valószínűleg a választási sokk, a győzteshez húzás és a Fidesz a választás óta mutatott erőtlensége miatt a voksolás után gyorsan kiábrándultak az előző kormánypárt peremszavazói (köztük azok, akiket az anyagi érdekük motivált), a megmaradt tábor viszont kitartóbbnak, elkötelezettebbnek bizonyult.

A részvételüket biztosan mondók körében 67-23-ra vezet a Tisza, ez szintén a hibahatáron belüli elmozdulást jelent májushoz képest, de minimálisan záródó ollót mutat. (Noha a különböző módszerek miatti óvatosság ezen a viszonyítási alapon is indokolt; a májusi kutatás telefonos, a júniusi hibrid módszerrel készült.)

A megmerevedő frontvonalak a kispártokra is igaznak bizonyultak: a Mi Hazánk a választani tudók között ugyanúgy 6 százalékon áll, mint májusban, de a biztos szavazók kategóriájában egy százalékpontot javítva 7 százalékra jött fel. A többi párt 1 százalékon vagy az alatt áll, eredményüket összevonva közli a kutatás.