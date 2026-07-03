21 kutatóközpontfideszközvélemény-kutatástisza
Belföld

21 Kutatóközpont: Óriási a Tisza-fölény, de stabilizálódtak az erőviszonyok

Mohos Márton / 24.hu
A Tisza Párt országgyűlési választási eredményvárója a Batthyány téren 2026. április 12-én.
24.hu
2026. 07. 03. 07:00
Mohos Márton / 24.hu
A Tisza Párt országgyűlési választási eredményvárója a Batthyány téren 2026. április 12-én.
A Fidesz peremszavazói hamar kiábrándultak a választási sokk után, mostanra megállt a zuhanás.

A 21 Kutatóközpont június végi felmérése szerint a Tisza Pártra 67, a Fideszre 24 százalék szavazna a választani tudó állampolgárok között. A különbség minimálisan – bőven a hibahatáron belül – tér el a májusi 69-23-as aránytól, de az látszik, hogy a Fidesz választás utáni gyors visszaesése megállt, stabilizálódtak az erőviszonyok. (A pontos összehasonlítást nehezíti, hogy más módszerrel készült a két kutatás.)

A 21 Kutatóközpont májusi mérésében tektonikus mozgások voltak felfedezhetők: a Fidesz 13 százalékpontot esett az áprilisi választáshoz képest, a Tisza pedig ugyanannyit gyarapodott. A június végi mérés ezzel szemben nagyon hasonló számokat mutat, mint a májusi. Valószínűleg a választási sokk, a győzteshez húzás és a Fidesz a választás óta mutatott erőtlensége miatt a voksolás után gyorsan kiábrándultak az előző kormánypárt peremszavazói (köztük azok, akiket az anyagi érdekük motivált), a megmaradt tábor viszont kitartóbbnak, elkötelezettebbnek bizonyult.

A részvételüket biztosan mondók körében 67-23-ra vezet a Tisza, ez szintén a hibahatáron belüli elmozdulást jelent májushoz képest, de minimálisan záródó ollót mutat. (Noha a különböző módszerek miatti óvatosság ezen a viszonyítási alapon is indokolt; a májusi kutatás telefonos, a júniusi hibrid módszerrel készült.)

A megmerevedő frontvonalak a kispártokra is igaznak bizonyultak: a Mi Hazánk a választani tudók között ugyanúgy 6 százalékon áll, mint májusban, de a biztos szavazók kategóriájában egy százalékpontot javítva 7 százalékra jött fel. A többi párt 1 százalékon vagy az alatt áll, eredményüket összevonva közli a kutatás.

Módszertan

A hibrid adatfelvétel június 23. és július 1. között zajlott, 1500 fő megkérdezésével. A válaszadók SMS-ben kapták meg az online kérdőívhez vezető linket. A 65 év feletti válaszadók politikai preferenciáját telefonos módszerrel kérdezték le. A 21 Kutatóközpont ugyanezt a módszert használta a 2024-es EP és a 2026-os parlamenti választási méréséhez. A teljes minta súlyozása a KSH 2022-es népszámlálási adatai szerint történt, lakóhely, nem, kor, iskolai végzettség szerint. A minta reprezentatív a teljes lakosságra nézve, a mintában kapott értékek +/- 3 százalékponttal térnek el attól, amit a teljes lakosság megkérdezése esetén kaptak volna. A részsokaságok vizsgálata során a hibahatár ennél nagyobb is lehet, ugyanakkor a kispártoknál a hibahatár is kisebb: egy 3 százalékos pártnál +/-1 százalékpont.

 

A 21 Kutatóközpontnak ezen kutatása omnibuszként valósult meg, ami azt jelenti, hogy a kérdőívnek több megrendelője is volt, a pártpreferencia-kérdést pedig az intézet a saját költségén kérdezte le.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A vb egyik legvitatottabb döntése: napokig vitatkoznak majd a horvátoktól elvett gól miatt
Több mint 2000 ember vízellátását sodorta veszélybe egy férfi, aki megnyitott egy tűzcsapot Mosdóson
A Védvonal a rákbeteg Ákost gyalázó kommentek miatt intézkedett
Mikor emelik a családi pótlékot?
Kiakadtak a bírák, amiért nekik kellene kipenderíteniük Varga Zs. Andrást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik