Felgyújtotta magát és a kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe egy férfi, aki tibeti zászlót tartott a kezében az ENSZ New York-i székháza előtt csütörtökön.

A New York-i rendőrség közlése szerint az 52 éves férfit súlyos égési sérüléssekkel szállították kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette.

A hatóságok nyomozást rendeltek el, egyelőre nem tudni, hogy mi késztette a férfit arra, hogy fölgyújtsa magát. A férfi nevét addig nem hozzák nyilvánosságra, amig nem sikerült elérni a családját.

Az MTI szerint az ENSZ szóvivője azt mondta, hogy az incidens az aznapra tervezett összes ülés befejezése után történt, így a szervezet munkáját nem érintette.

Kína álláspontja szerint Tibet több mint hét évszázada a területének része, a kínai kommunista párt 1951 óta irányítja a területet. A tibeti lakosság egy része azonban tiltakozik a kínai fennhatóság ellen, és szerintük történelmük nagy részében lényegében függetlenek voltak. A nemzetközi sajtó többször beszámolt arról az utóbbi években is, hogy függetlenségpárti tibetiek, köztük buddhista szerzetesek önmaguk felgyújtásával tüntettek a kínai irányítás ellen.